Auto tegen boom Rijksstraatweg – lees meer…

Door: Redactie

Op de Rijksstraatweg in Haren is vrijdag aan de eind van de middag een auto tegen een boom gebotst.

Omstreeks 16.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd, de brandweer werd kort daarna geannuleerd omdat de personen al uit het voertuig waren. Door een nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder van de auto de macht over het stuur en knalde vervolgens tegen een boom. Door de klap raakten twee inzittenden van de auto licht gewond en zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeersongevallen analyse van de politie was ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen. De schade aan het voertuig is groot, een bergingsbedrijf heeft deze afgesleept.



Foto’s:Sander Graafhuis, Haren de Krant/112Haren.nl