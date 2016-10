Auto botste op trekker – lees meer…

Door: Redactie

Maandagavond rond zeven uur vond op de rotonde bij de oprit van de A28 in De Punt een tweezijdig ongeval plaats tussen een trekker en een personenauto.

Een voorrangsfout was hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van het ongeluk, het gevolg hiervan was een harde aanrijding tussen beide voertuigen. Wonderwel raakte niemand gewond. De schade aan de auto is groot en deze is door een bergingsbedrijf afgesleept. De bestuurder van de trekker kon met lichte beschadigingen zijn weg vervolgen. Het verkeer op de Groningerstraat ondervond enig hinder van het ongeval, de politie regelde het verkeer.

Foto’s: Sander Graafhuis, Haren de Krant en 112haren.nl