Auto in brand op A28 bij Haren – lees meer…

Door: Redactie

Op de A28 even voor de afslag Haren is woensdagavond rond zeven uur een auto in brand gevlogen. Door de brand ontstond een lange file op de snelweg in de richting van Groningen.

De brandweer uit Eelde kwam ter plaatse en heeft de auto geblust. Een echtpaar uit Annen kon de wagen veilig verlaten. Als gevolg van de autobrand ontstond in de staart van de file een kettingbotsing tussen meerdere voertuigen. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend, de verkeers ongevallen analyse van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto’s afgesleept (foto onder). Ook hierdoor ondervond het verkeer op de A28 enig hinder.

Foto’s: Sander Graafhuis 112Haren/Haren de Krant