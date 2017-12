Auto ontbrandt spontaan op rotonde, hulp was heel dichtbij – lees meer…

Door: Redactie

Er is altijd een geluk bij een ongeluk. Dat bleek in Haren. Dinsdagochtend kwam er rook van onder de motorkap van een auto. Een inwoonster van Haren had lampjes zien branden op haar dashboard en voor ze het in de gaten had vatte de motor vlam toen zij op de nieuwe rotonde Kerklaan-Kromme Elleboog reed. In paniek parkeerde ze haar wagen bij Torion.

Directeur Don ten Brink zag het en waarschuwde een medewerkster, Zemira Enuma dat zij een brandblusser moest halen. Op het moment dat ze aan de slag gingen werd het tumult opgemerkt door een medewerker van de gemeente, die vrijwillig brandweerman is. Hij zei dat de motorkap dicht moest blijven, omdat er anders zuurstof bij het vuur komt. Met tact en beleid werd de brand dus gesmoord onder een gesloten motorkap.

De brandweer is nog uitgerukt om na te blussen en de bestuurder kwam met de schrik vrij. Ze werd met koffie opgevangen bij Torion. Waarschijnlijk was een defecte dynamo de oorzaak van de motorbrand.

Bericht en foto: Marco in ’t Veldt