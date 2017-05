Auto uitgebrand bij transferium – lees meer…

Door: Redactie

Maandagochtend omstreeks half acht werd de brandweer in Haren opgeroepen voor een autobrand nabij het transferium/oprit A28.

Midden in de ochtendspits vatte de auto vlam. De bestuurster van de auto kon op tijd in veiligheid komen en de hulpdiensten waarschuwen. Bij aankomst van de brandweer stond het motorcompartiment in brand, door middel van schuim werd de brand geblust. De zwaar beschadigde auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept.

Foto Sander Graafhuis/Haren de Krant 112Haren