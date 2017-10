Autobedrijf Havik (Stern) gestopt in Haren, Mango gaat door.

Nieuws:

Door: Redactie

Het is gedaan met de autobranche aan de Emmalaan in Haren. Autobedrijf Havik (onderdeel van de Stern Groep) heeft de zaak gesloten. Buurman Mango Mobility heeft inmiddels het gehele pand in gebruik genomen. Mango levert rollators, elektrische fietsen, scootmobiels e.d. en dat bedrijf groeit gestaag. Nu er geen auto’s meer staan in de showroom is een tijdperk afgesloten. Het tijdperk van J.K. van der Molen, dealer van o.a. Opel.

Volgens Ronald de Vries van Havik was het een strategische keuze om te vertrekken uit Haren. Het bedrijf repareerde hier vooral Kia en Opel, maar een volwaardig dealerschap (zoals in Assen) lukte niet. “Omdat Mango meer ruimte nodig had, is besloten te stoppen met auto’s en alle ruimte te geven aan Mango”, zegt De Vries. Volgens hem gaat het met Havik en Stern prima. Malaise is dus niet aan de orde, zegt hij. Klanten zijn via brieven en mails op de hoogte gebracht van het besluit. De vestiging is op 1 oktober gesloten.