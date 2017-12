Autodief station Haren voor rechter

Door: Redactie

Ze zagen kans om bij het station in Haren een auto te stelen, waar ze een huissleutel aantroffen met een adreslabel eraan. De autodieven gingen erheen en konden zonder moeite de woning in Siddeburen binnengaan.

De auto bleek van een politieagente, die met het labeltje aan de sleutel een vrijbrief gaf aan de insluipers. In haar huis maakten ze politieuniformen buit. De hoofdverdachte was later ook nog betrokken bij andere criminele feiten en deze cocktail leidde in de rechtbank te Groningen tot de eis van 150 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechtbank zal over twee weken vonnis wijzen.