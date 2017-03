Automobilist vlucht weg na botsing Noordlaren – lees meer…

Door: Redactie

Op de Zuidlaarderwerg in Noordlaren is zondagavond omstreeks half tien een auto tegen een tuinhek gebotst.

De auto vloog vermoedelijk uit de bocht en kwam vervolgens tegen het hek tot stilstand. De auto liep forse schade op, een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept. Hoe het met de bestuurder(ster) is, is nog niet bekend. Bij aankomst van de politie was hij/zij er al vandoor.

Foto: Sander Graafhuis Haren de Krant/ 112 Haren