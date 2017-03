Baby- en kindergebaren kun je leren…workshop 12 april

Nieuws:

Op 12 april geeft Isabelle Oosterveld-Noot van het bedrijf ‘Baby- en Kindergebaar’ een workshop babygebaren met als thema ‘Lente/Pasen’.

Tijdens deze workshop kun je kijken of Baby- en kindergebaren wat voor jou en je kindje is. De docente verzorgt een actief programma voor (groot) ouders én kinderen. Samen gaan we de gebaren leren die bij de lente en bij Pasen horen. Dit doen we door middel van boekjes lezen, liedjes zingen en spelletjes. Doe je mee? Stilzitten is uitgesloten bij deze vrolijke workshop!

Waar: Centrum voor Jeugd en Gezin, Mellensteeg 16, Haren

Tijd: 10.00-10.45 uur

Kosten: met de code ‘cjgkorting’ kost de workshop nu €5 in plaats van €7,50

Opgave via www.babygebaar.nl of isabelle.noot@babygebaar.nl