Bart Hof uit Haren verantwoordelijk voor prachtig geluid in musical “Jacques” – lees meer…

Door: Redactie

Op 14 september is de première in de Stadsschouwburg van de musical ‘Jacques’ over het werk en leven van Jacques d’Ancona, die tachtig jaar wordt. Het is een grote productie waar vanzelfsprekend de hoogste eisen worden gesteld aan zang en spel. Maar die zijn weer geheel afhankelijk van goede geluidstechniek. En juist voor dat aspect is Harenaar Bart Hof (foto) verantwoordelijk. “Het is een omvangrijke productie”, zegt hij. “Op het podium komen wel 35 mensen met een zendermicrofoon en er speelt een orkest.” Bart maakte het geluidsontwerp en zal tijdens alle voorstellingen zelf aan de knoppen zitten. Wat dertig jaar geleden begon met een mengpaneel op een zolder in Oosterhaar, krijgt nu een vervolg op dit hoge niveau.

Bart Hof heeft trouwens al jaren zijn eigen bedrijf (Hof Eventsupport & AV), dat nog steeds is gevestigd aan het Felland in Haren. Maar Hofs expertise wordt gevraagd in alle delen van het land, waar de organisaties van grote evenementen en shows rekenen op zijn kennis en kunde. “Maar het is vooral de ervaring van vele jaren waar ik veel aan heb”, zegt Bart Hof. Hij ziet de musicalreeks ‘Jacques’ als een grote uitdaging die gezonde spanning met zich meebrengt. “Ik heb heel wat zitten programmeren. De show bestaat uit veel facetten en alles heeft zijn eigen geluid nodig. Iedere situatie programmeer ik, zodat ik tijdens de show op veel minder knoppen hoef te drukken.”

OVER DE VOORSTELLING

Die is een mix van historische feiten en journalistieke bevindingen over Groningen in de oorlog, het Dagblad van het Noorden, RTV Noord, de studio’s van Aalsmeer en natuurlijk FC Groningen komen voorbij in deze verrassende voorstelling. Dit alles in de voor Jacques welbekende Stadsschouwburg met live orkest, waar voetbal en cultuur voor één keer samenkomen op de stip!



Speeldata Stadsschouwburg Groningen

14 september 2017 t/m 17 september 2017

Donderdag 14 september, 20.15 uur première

Vrijdag 15 september, 20.15 uur

Zaterdag 16 september, 20.15 uur

Zondag 17 september, 14.30 uur

Zondag 17 september, 20.15 uur

Kaartverkoop

www.stadsschouwburggroningen.nl of www.goov.nl, telefonisch 050 3680368 of aan de kassa van de Oosterpoort, Trompsingel 27, 9724 DA Groningen (open van ma-vr van 12 tot 18 uur)

Artistiek Team

Artistieke leiding en regisseur: Jack Nieborg

Script en liedteksten: Jan Veldman

Onderzoek en interviews: Harm van den Berg

Componist en arrangeur: Jan Meiborg

Muzikale leiding: Piet Roorda

Choreografie: Carla van Zanten

Decorontwerp: Janco van Barneveld

Kostuumontwerp: Margot van der Kamp

Co-arrangeur en koordirigent: Robert Ramaker

Grime: Marjan van den Hof

Licht: Hans Boven

Geluid: Bart Hof

Comité van Aanbeveling

· De heer Joop van den Ende, Nederlands mediamagnaat op het gebied van televisie en musical. Bij hem, bij de Soundmixshow, is Jacques J. d’Ancona zijn landelijke carrière begonnen. Vele, zo niet alle, VandenEnde-musicals heeft d’Ancona gerecenseerd.

· De heer Hans Nijland, algemeen directeur FC Groningen, de club waar Jacques d’Ancona zich mee verbonden voelt en veel voor goede doelen doet. D’Ancona zit nu al 60 jaar in het scheidsrechtersvak en heeft gefloten voor het amateurveld.

· De heer Pieter Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden, de krant waar Jacques J. d’Ancona nog altijd werkt en waar hij groot geworden is.

· De heer Mischa van den Berg, hoofdredacteur RTV Noord. Bij RTV Noord heeft Jacques d’Ancona vele programma’s gemaakt.