Bedrijfswagen Harense hovenier van de weg geraakt, bedenkelijke rol van betonblokken – lees meer…

Door: Redactie

Waarom liggen er in de berm van de Winschoterweg (bij Waterhuizen) betonblokken, die in de zomer ook nog eens schuilgaan achter gras? Het lijkt van de wegenbouwer een poging om het oversteken van de berm te ontmoedigen. Vandaag bleek hoe gevaarlijk de obstakels zijn. Als dit was gebeurd langs het kanaal in de buurt, dan waren de gevolgen dramatisch geweest.

Een busje van hoveniersbedrijf Nuver uit Haren is zaterdagmiddag omstreeks half twee op de Winschoterweg in de sloot beland, de aanhanger die achter het busje zat kwam op de kop in de berm tot stilstand. De bestuurder raakte bij het ongeval licht gewond. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend maar vermoedelijk is de bestuurder in de berm gekomen waarna het busje via het betonblok in de berm gelanceerd werd. De schade aan het voertuig is groot, de auto is door een bergingsbedrijf afgesleept.

Foto’s: Sander Graafhuis, Haren de Krant en 112haren.nl