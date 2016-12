Beëdiging was nog niet rond, boa’s in Haren mochten nog niet bekeuren – lees meer…

Door: Redactie

In juli van dit jaar gingen drie jonge boa’s van start in de gemeente Haren. De drie nieuwe buitengewoon opsporingsambtenaren houden zich sindsdien voornamelijk bezig met toezicht en handhaving in de openbare ruimte op grond van de geldende regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Hierbij valt te denken aan handhaving bij overlast, toezicht bij evenementen en het aanspreken van overtreders ten aanzien van bijvoorbeeld zwerfafval en parkeerovertredingen buiten de betaalde parkeerplaatsen. Op de betaalde parkeerplaatsen zoals het Haderaplein, Achter de Molen en de Kroonkampweg controleren parkeercontroleurs van de gemeente Haren.

Naar nu blijkt zijn deze handhavers op pad gegaan zonder mandaat. Althans, zij waren nog niet bevoegd om werkelijk te handhaven en bekeuringen uit te schrijven. Burgemeester Pieter van Veen moet na vragen van deze krant toegeven dat er iets niet in orde was met de beëdiging. “En ik denk dat het nu allemaal wél in orde is”, zegt hij met een aarzeling. “Maar helemaal zeker ben ik er nog niet van”. Van Veen is eerlijk. Maar die eerlijkheid maakt nu wél duidelijk dat de handhavers de afgelopen maanden ‘papieren tijgers’ waren. Volgens de burgemeester hebben zij wel waarschuwingen uitgedeeld.

De nieuwe BOA’s zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Haren: 14 050.