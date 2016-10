Begroting vraagt meer tijd

Nieuws:

Door: Redactie

Wethouder Mathilde Stiekema kreeg gisteren kritiek op de procedure, en dan ging het nog niet eens over de inhoud vaan haar begroting voor 2017. In de raad beklaagden fracties zich dat zij slechts enkele dagen de tijd hadden gehad om zich in de cijfers te verdiepen. Zij vonden dat dit te kort was om een goed debat te kunnen voeren.

Feitelijk hebben de fracties 13 dagen leestijd gehad in plaats van de wettelijke 14 dagen. Op 7 november gaat de raad debatteren over de begroting, waarin 900.000 euro in 2017 wordt bezuinigd. Haren zal na 2017 ruim een miljoen overhouden. Dat bedrag zal tot 2023 oplopen tot cumulatief 15 miljoen. Hiermee hoopt Haren haar financiën te repareren.

