Bekend van Ekoplaza: “Hallo Sarah Rosalie!”

We willen medewerkers van winkels beter leren kennen, want ze zijn de vertrouwde gezichten die we vaak zien in Haren. Deze maand Sarah Rosalie van Veldhuisen (25). Ze werkt met overtuiging bij EkoPlaza in De Brinken.

“Ik heb ervaring achter de kassa bij Albert Heijn en ik werkte in de horeca”, zegt Sarah Rosalie. “Drie jaar geleden was ik al klant bij EkoPlaza en vroeg of ze nog iemand nodig hadden. En het antwoord was: ja. Ik vond dat erg fijn, want ik proefde in deze winkel toen al een heel leuke sfeer en serieuze omgang met biologisch geteelde producten.” Bij EkoPlaza werkt Sarah voor de afdeling kassa. “Dat is heel gevarieerd. In de eerste plaats ben ik verantwoordelijk voor de kassa- werkzaamheden en verantwoordelijk voor de cosmetica en medicijnen.Maar als er nieuwe voorraad wordt geleverd, help ik met plezier mee om het in de schappen te zetten. Daar besteden we veel aandacht aan, want het is de presentatie van je producten. Ik werk hier met overtuiging, want ik heb al lang interesse in goede en verantwoorde voeding. Daarbij gaat het mij er in de eerste plaats om dat we goed zijn voor onze planeet. Natuurlijk heeft goede voeding ook te maken met je gezondheid. We krijgen vaak vragen over producten, b.v. van mensen met een allergie of een betere voedingspatroon. Binnen ons team kunnen we de meeste vragen goed beantwoorden. Laatst ben ik naar een cursus geweest over Japans eten en later volgt nog een cursus over natuurlijke geneesmiddelen. Sarah Rosalie vindt het zeer leuk om bij EkoPlaza te werken, omdat bijna alle klanten bewuster met voeding omgaan. “Ik heb hier de ruimte om een leuk contact

op te bouwen met klanten. Ik merk dat ik voor hen niet slechts ‘een caissière’ ben, veel mensen spreken me aan met mijn naam.” Als Sarah Rosalie dan toch een minpuntje in het werk moet noemen, zegt ze iets interessants: “Ja, ik vind het niet zo handig als mensen tijdens het afrekenen aan het bellen zijn en daardoor moeilijk contact mogelijk is. Dan wacht ik met afrekenen tot ze klaar zijn.” Hiermee geeft Sarah Rosalie een mooi statement af.