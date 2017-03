Benefietconcert Hayd Jeugd Strijkorkest om concerten in zorgcentra mogelijk te maken

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondagmiddag 7 mei geeft het Haydn Jeugd Strijk Orkest een benefiet concert in de Coendersborg. Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via de website www.hjso-concert.nl en kosten 30 euro.

De opbrengst van het concert gaat naar ZINN. Oudere bewoners kunnen een paar keer per jaar een muzikale uitvoering in hun tehuis gratis bijwonen en de kosten worden gedragen door de opbrengst van het concert op 7 mei. Een en ander wordt georganiseerd door Rotary Groningen Oost. Het concert start om 16.00 uur en duurt tot plm 18.00 uur.

Het is het tweede jaar dat dit voorjaarsconcert wordt georganiseerd. Het Haydn Jeugd Strijk Orkest is samengesteld uit violen, altviolen, celli en contrabassen. De instrumenten worden bespeeld door zo’n 30 uitzonderlijk getalenteerde Noordelijke jongeren van 9 tot 19 jaar. Het orkest bestaat al sinds 1989 en heeft opgetreden in alle Europese landen, Amerika en de Antillen. Het ambitieniveau is hoog en …dat is ook te horen. Het orkest staat onder leiding van Jan Ype Nota die ook de muziekstukken aan elkaar praat.

Dus als u een muzikale middag wilt beleven en ook nog een goed doel wilt steunen bestel dan kaarten op www.hsjo-concert.nl