Heeft u de beste brievenbus van Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

Heeft u de beste brievenbus van de gemeente Haren?

De oproep in ons krant voor de ‘beste brievenbus’ van Haren heeft tot té weinig reacties geleid om er een echte verkiezing van te maken. De redactie wilde de bezorgers van de krant in het zonnetje zetten. We willen graag opnieuw lezers oproepen om hun brievenbus voor te dragen voor de prijs (een diner in Haren). Vindt u dat uw brievenbus respect voor bezorgers uitstraalt? Is hij vindbaar en goed te bereiken? Stuur dan uw adres en een foto van uw brievenbus aan: brievenbus@harendekrant.nl Dat kan nu tot 1 augustus 2017.