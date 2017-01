Bestuursovereenkomst herindeling klaar, coalitie erkent het niet – lees meer…

Door: Redactie

Gedeputeerde Staten presenteerden vandaag de Bestuursovereenkomst Herindeling Groningen-Haren-Ten Boer. Dat document is een volgende stap op weg naar de fusie tussen Haren en Groningen. Althans officieel. Want officieus woedt er nog een strijd van burgers van Haren tegen de provinciale plannen. Binnenkort zal een hoger beroep dienen van een kort geding, waarin Harenaars eisen dat het proces (tijdelijk) on hold wordt gezet. De coalitie laat op deze website direct al weten hoe wat haar betreft de vlag erbij hangt: “Dit bestuursakkoord geldt misschien voor Groningen en Ten Boer, maar niet voor Haren.” Dat laat onverlet dat vandaag de bestuursovereenkomst kan worden gezien als een vastlegging van afspraken in grote lijnen tussen Groningen, Ten Boer, Haren en de provincie als regisseur.

De Harense belangen werden behartigd door mevrouw Marga Kool, die overigens door de felle tegenstanders van de fusie niet werd erkend in die rol. Dankzij haar staan in het bestuursakkoord (blauwdruk van het samengaan) ook Harense thema’s, zoals voorzieningen en groen. Het akkoord gaat ervan uit dat Ten Boer zonder financiële ‘scheur in de broek’ de fusie zal ingaan, omdat deze gemeente al onder verscherpt financieel toezicht staat van de provincie. Over Haren kan dat niet met zekerheid worden gezegd, stelt het akkoord.



Foto: Marjan Bachman, fractievoorzitter van D66 zegt dat dit akkoord niet voor Haren geldt….zie reactie onderaan dit artikel.

Een bloemlezing uit het bestuursakkoord

Onderaan dit artikel een eerste reactie van de coalitiepartijen GVH, D66 en CDA op deze blauwdruk van de herindeling. Hieronder eerst een bloemlezing.

In het akkoord staat dat in november 2018 gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden in Groningen, Haren en Ten Boer. De raad die aldus ontstaat zal dan op 1 januari 2019 starten met de uitvoering van dit bestuursakkoord. Mochten de omstandigheden tussen nu en 2019 veranderen, dan laat de overeenkomst ruimte voor aangepast beleid, waarbij men zich laat leiden door de ‘geest van deze overeenkomst’.

In het bestuursakkoord staat o.a. dat de nieuwe gemeente het ‘open en landelijke groene karakter’ wil behouden.Voorts wordt er een dorpen- en kernenbeleid gevoerd, wat zich laat lezen als een beleid waarin oude structuren behouden blijven en benut worden. Men omschrijft cryptisch dat het ‘wijkenbeleid’ zoals Groningen dat kent, zich moet mengen met ‘dorpen- en kernenbeleid’. Kennelijk wil men de indruk vermijden dat Haren een wijk wordt van de stad. “Identiteit van dorpen en kernen blijft behouden”, zo zegt het akkoord.

Men gaat nog een stapje verder door te stellen dat men de kenmerken en kwaliteiten van dorpen wil bevorderen waar voorzieningen zelfs kunnen worden verbeterd. ‘Saamhorigheid, zelfredzaamheid en ruimhartig sociaal beleid’ zal het verenigingsleven, sport en cultuur impulsen geven, is de vrije vertaling van het akkoord.

Als het gaat om bouwen zou in Haren kunnen worden uitgebreid en ingebreid, terwijl in kleine dorpen vooral wordt gedacht aan kleinschalige inbreiding om in woon- en zorgbehoefte te kunnen voorzien. De nieuwe fusiegemeente wil investeren in voorzieningen, die de leefbaarheid vergroten.

Als het gaat om de dienstverlening huldigt de nieuwe gemeente het principe ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Hiermee wil men waarschijnlijk laten zien dat men geen mega-gemeente voorstaat die wordt geleid vanuit een log beleidscentrum op de Grote Markt.

Bestuur en politiek wil men niet op grote afstand van de burgers zetten, korte lijnen zijn het streven.

De regionale economie wil men ondersteunen door een gunstig ondernemersklimaat, waarbij startende ondernemingen zelfs mogen rekenen op de helpende hand van de gemeente. Men zal ook actief beleid voeren om de bereikbaarheid te bevorderen en de recreatiemogelijkheden te ondersteunen.

Over heffingen en belastingen is men voorzichtig en minder uitgesproken. Men stelt dat het aan de nieuwe gemeenteraad is om verhogingen of verlagingen vast te stellen. Men wil streven naar harmonisering van de belastingen van de deelnemende gemeenten.

Reactie door GVH, D66 en CDA

Bestuursakkoord Groningen Ten Boer geldt niet voor Haren

De coalitiefracties van de gemeente Haren (D66, Gezond Verstand Haren en CDA) hebben kennisgenomen van het feit dat een bestuursakkoord gesloten is tussen Groningen, Ten Boer en Marga Kool. Laatstgenoemde heeft niet namens de gemeente Haren aan tafel gezeten, maar namens de provincie. De gemeenteraad van Haren heeft op 5 september 2016 besloten niet langer deel te nemen aan de gesprekken in het kader van een door de Provincie gewenste herindeling. Zowel College als Gemeenteraad van Haren zijn niet akkoord gegaan met het herindelingsontwerp. Lichte samenvoeging, waar het herindelingsadvies van uitgaat, is dus niet aan de orde. – bij een lichte samenvoeging dienen alle betrokken gemeenten akkoord te zijn met voorgenomen herindeling – Het bestuursakkoord heeft dus geen enkele juridische waarde.

Fracties D66, Gezond Verstand Haren en CDA