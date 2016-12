Bevingsbed beschermt tijdens het slapen

Door: Redactie

Oud-Harenaar Pieter Bouwman woont tegenwoordig midden in het bevingsgebied en hij heeft een constructie voor veilige bedden ontworpen.

Dat zijn een soort hemelbedden met een metalen dak. Zijn stelling is dat mensen kwetsbaar zijn als ze tijdens een beving liggen te slapen. Om zijn prototype te testen heeft Bouwman met een heftruck een stapel balken op het bed laten vallen. Nu wil hij zijn ontwerp proberen in productie te krijgen. Zijn vinding is opgebouwd uit dikwandige staalbuizen en koppelingen, gevuld met sterk massief rubber. Bouwman: “Het geheel weegt slechts 40 kilogram en is getest en goed bevonden bij een stootbelasting van ruim 750 Newton, maar kan nog veel sterker blijken. De prijs zal rond 800,- liggen.”

In de gemeente Haren zijn al minstens honderd meldingen van bevingsschade gedaan aan het Centrum Veilig Wonen. Dat is de inschatting van contra-expert Pieter Jan Vrieling van het expertisebureau Vergnes in Leek. Dat bedrijf doet contra-expertises en merkt dat na deze second opinion 80% van de afgewezen schadeclaims alsnog worden toegewezen. Sinds 1997 zijn er 49 bevingen geweest die ook in Haren voelbaar was. In 2011 de hevigste, meer dan 3 op de schaal van Rigter.