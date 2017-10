Bewoners Emmalaan dulden geen uitstel van invoering 30 km/u-zone – lees meer…

Door: Redactie

Bewoners van de Emmalaan in Haren, verenigd in de Commissie Emmalaan, hebben de raadscommissievergadering van 9 oktober 2017 als ontluisterend ervaren, toen werd gesproken over het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan). Zij hebben zich per brief tot het raad gewend met hun grieven.

De bewoners zeggen dat zij verwachtten dat tijdens de vergadering de voortgang van dit GVVP zou worden besproken. Zij hadden vertrouwen in dit GVVP 2012-2017, waarin o.a. was geregeld dat de Emmalaan (gedeelte tussen A28 en Westersedrift) en Vondellaan tot 30 km/u-zone zouden worden ingericht. Dat gebeurde op de Vondellaan volgens plan, maar het genoemde deel van de Emmalaan is nog steeds niet aan de beurt gekomen.

Tijdens de raadscommissievergadering werd de bewoners duidelijk dat met name de fractie van D66 ervoor pleitte om andere plannen uit het GVVP prioriteit te geven boven de Emmalaan. Dat schoot hen in het verkeerde keelgat. In een brief van 23 oktober aan het college vragen zij met klem om in de raads van 30 oktober alsnog te besluiten dat de Emmalaan direct wordt aangepakt. Zij zeggen dat haast is geboden, omdat bij de reconstructie van de Ringweg-Zuid in Groningen waarschijnlijk Haren een aantrekkelijke sluiproute gaat worden. Vondellaan en Emmalaan zullen dan dichtslibbende aorta’s worden, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en het wooncomfort.