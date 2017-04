Bezorgers let op: Verkiezing ‘Beste Brievenbus van Haren 2017’ – lees meer…

Door: Redactie

Met de verkiezing “Beste Brievenbus van Haren” vragen we aandacht voor het werk van alle huis-aan-huis-bezorgers. Haren de Krant zet graag de bezorgers van folders, post en kranten in het zonnetje. Zij zijn een onmisbare schakel en ze doen meestal in stilte hun werk in weer en wind. Vaak nog voordat de zon is opgegaan!

Het werk van een bezorger is fysiek lastig. Fietsen tegen de wind in, heuvel op en bovendien zijn de tassen zwaar. Een ander probleem zijn de brievenbussen. Wij als ontvangers van folders, kranten en post zouden misschien wat meer aandacht moeten schenken aan onze brievenbussen. Dat scheelt de bezorger veel tijd én energie.

1.Is uw brievenbus op gezonde hoogte (100 cm)?

2.Is de brievenbus zichtbaar en per fiets te benaderen?

3.Is de klep soepel te openen of zeer zwaar?

4.Is het pad óók te zien in het donker?

5.Is uw huisnummer van afstand leesbaar, ook in het donker?

Oproep aan bezorgers

Nomineer een brievenbus in de gemeente Haren waaruit respect blijkt voor bezorgers. Stuur een foto en toelichting aan: brievenbus@harendekrant.nl

Een jury zal de Beste Brievenbus van Haren uitkiezen. De bewoner gaan wij in het zonnetje zetten en zal worden getrakteerd op een Diner voor Twee in een Harens restaurant.

Inzenden kan tot 15 mei 2017. Uitslag in de krant van juni.