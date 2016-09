Bibliotheek als ontmoetingsplaats werkzoekenden op 13 oktober

Nieuws:

Iedereen die op zoek is naar (ander) werk is vanaf oktober welkom bij Walk & Talk in Bibliotheek Haren. Walk & Talk is een maandelijkse netwerkbijeenkomst waar werkzoekenden elkaar ontmoeten, hun ervaringen delen en waar men praktische tips krijgt die helpen in de zoektocht naar een geschikte baan. Op donderdag 13 oktober is van 9.30 tot 11.30 uur de eerste gratis bijeenkomst van Walk & Talk.

Met Walk & Talk biedt de bibliotheek werkzoekenden op een toegankelijke manier de kans zich te laten informeren, te netwerken, en kennis en ervaringen uit te wisselen. Werk zoeken kan veel tijd en energie kosten. En de mogelijkheden om werk te vinden zijn nogal veranderd de afgelopen jaren. Walk & Talk is voor iedereen die op zoek is naar (ander) werk en daar wel wat inspiratie en positieve energie bij kan gebruiken.

Maandelijkse bijeenkomst

Tijdens de maandelijkse Walk & Talk bijeenkomsten worden veelvoorkomende onderwerpen rondom werk zoeken in de huidige tijd besproken. Op donderdag 13 oktober is sportpsycholoog Rico Schuijers te gast om te vertellen over de overeenkomsten tussen topsporters en werkzoekenden. Schuijers traint en begeleidt topsporters. Hij werkt met meerdere nationale teams en topsporters, maar hij werkt ook met de luchtverkeersleiding op Schiphol, voor de luchtmacht, en met dirigenten en musici.

Waar: Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3

Wanneer: Donderdag 13 oktober, 9.30 – 11.30 uur (er is rekening gehouden met bezoekers die eerder weg moeten)

Meer informatie: biblionetgroningen.nl/walkentalk

Deelname is gratis, net als de koffie en thee.

De tweede Walk & Talk bijeenkomst in Bibliotheek Haren is op donderdag 10 november om 10.00 uur.