Bibliotheek Haren wordt ‘boetevrij’

Door: Redactie

Vandaag gaat een nieuwe abonnementsvorm in bij de bibliotheken in de provincie Groningen. Leden betalen 4,00 euro per maand en kunnen boeken in het vervolg vier weken behouden. Het systeem van boetes als men boeken te laat terugbrengt is van de baan. De bibliotheek gaat uit van de goede wil van leden, die inzien dat het te laat terugbrengen van boeken van invloed is op het leesplezier van anderen.

Vandaag werd tijdens een bieb-ontbijt het startsein gegeven van deze nieuwe abonnementsvorm. De bibliotheek hoopt leden die ooit afhaakten omdat ze het gedoe met boetes lastig vonden weer te verleiden om terug te keren. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om mevrouw Van Eeden uit Haren te eren. Zij woont al 34 jaar in Haren en zolang is zij ook al lid van de bibliotheek. En zij had nog nooit een boete achter haar naam staan, als enige in deze bibliotheek. “Ik vind dat eigenlijk heel gewoon”, zei mevrouw Van Eeden toen haar lof werd toegezwaaid.

Op de foto: Mevrouw Van Eeden uit Haren krijgt een presentje voor haar boetevrij lenen de afgelopen 34 jaar