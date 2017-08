Bijna (frontale) botsing 10 juni: oorzaak was onwelwording – lees meer…

Door: Redactie

Een 42-jarige Harense reed op 10 juni om 15.11 uur op de Dr. E.H. Ebelsweg richting Waterhuizen toen zij oog in oog kwam te staan met de dood. Een auto kwam haar namelijk tijdens een lange inhaalactie tegemoet op haar rijbaan. Ze kon door een ruk aan het stuur een frontale botsing voorkomen, maar werd wel geraakt. Haar spiegel werd eraf gereden en ook de achteras werd onder haar Volkswagen Up vandaag geslagen.

De veroorzaker belandde in de sloot, de Harense kwam in de berm tot stilstand. Het ongeval kreeg niet veel aandacht in de media, maar de impact op de betrokkenen blijkt nog steeds erg groot. Onderzoek wees uit dat de veroorzaker niet ‘zomaar’ inhaalde, maar dat hij was getroffen door een ‘hypo’. Hij is suikerpatiënt en was onwel geworden. Hij herinnert zich niets. De Harense herinnert zich daarentegen meer dan ze zou wensen. Sinds het bijna-ongeluk, waarin ze de dood in de ogen keek, slaapt ze slecht en staat in het verkeer doodsangsten uit.

In Haren de Krant van 28 augustus brengen we in beeld wat de impact is van een aanrijding met ‘slechts materiële schade’, zoals het in de media heette. In het artikel vertelt de Harense wat haar overkwam en nog steeds overkomt.