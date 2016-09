Bloembakken Oosterweg hebben effect, maar zijn niet mooi – lees meer…

Door: Redactie

Gisteravond werden in de gemeenteraad van Haren kritische vragen gesteld over de bloembakken die als verkeersremmers dienen op de Oosterweg. Dieta Praamstra (CU) vond het wel een mooie oplossing, maar vindt de bakken er qua beplanting maar mager uitzien. Bovendien vindt ze de bakken in het schemerdonker gevaarlijk. Wethouder Michiel Verbeek (portefeuille ‘plantenbakken’) was het met haar eens.

Praamstra vroeg of het geen leuk idee zou zijn als buurtbewoners de plantenbakken zouden gaan verzorgen. Dat ging wethouder Michiel Verbeek iets te ver. “Ik zou het gênant vinden als we burgers moesten inschakelen voor het bijhouden van deze plantenbakken. Daar zitten onze kosten echt niet in.” Verbeek zal gedacht hebben aan de hoon die wellicht zijn deel zou zijn. Haren is dan volgens veel mensen financieel en bestuurlijk te zwak om zelfstandig te blijven, en zou dan ook nog eens groene vingers ontberen. De wethouder was het met Praamstra eens dat de bakken in het donker niet goed zichtbaar zijn. Hij gaat reflectoren regelen en bezien of ze in de buurt van lantaarnpalen geplaatst kunnen worden. Volgens Verbeek werd de eerste bak al binnen een week aangereden, dus Praamstra had een punt. Tevens merkte de wethouder op dat er langzamer wordt gereden dankzij de bakken.