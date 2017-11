Blokker gelooft helemaal in winkeldorp Haren

Door: Redactie

In weerwil van negatieve berichten over het concern Blokker en over de detailhandel in het algemeen ondergaat het filiaal in Haren binnenkort een ‘make-over’. “Het wordt één van de mooiste Blokkers in onze regio”, zegt bedrijfsleider Marcel Posthumus.

De winkel is van 22 november t/m 6 december gesloten wegens verbouwing. Op 7 december om 9.00 uur wil Posthumus de zaak met veel spektakel heropenen. In Haren de Krant van 22 november een uitgebreider artikel in Haren de Krant, waarin de bedrijfsleider uit de doeken doet wat er precies gaat veranderen. Hij zegt o.a.: “Haren biedt kansen. Ik voel het zo en ik denk er zo over. Ik heb al jaren geroepen dat in Haren plaats is voor een goede Blokker. En dat ga ik straks bewijzen.”