Boek over roemrucht verleden van het Noordlaarderbos

Op 27 november 2016 verschijnt Kroniek van het Noordlaarderbos – De woelige achtertuin van de stad Groningen over het ontstaan, de geschiedenis en de ontwikkeling van het grootste bos van Groningen en zijn omgeving.

Vijf jaar lang onderzocht een groep vrijwilligers in opdracht van Natuurmonumenten het Noordlaarderbos en zijn geschiedenis. Een geschiedenis die vol met bijzondere verhalen blijkt te zitten. Zo vol, dat het team besloot om hun bevindingen in een boek vast te leggen. De auteur, Ingrid Schenk, is een vrijwilliger van het eerste uur. Kroniek van het Noordlaarderbos staat naast deze verhalen vol foto’s en kaarten van het bos. Ook bewoners vertellen in geuren en kleuren hoe zij de ontwikkelingen zelf hebben meegemaakt – en hoe het eerder was.

Veel van de ontdekkingen die het team deed zijn niet los te zien van de machtige handelsstad Groningen. Al in de middeleeuwen en nieuwe tijd liet menig machthebber zijn oog op de stad vallen. Met hun legers trokken ze door de omgeving en bouwden versterkingen langs de Drentsche Aa en de doorgaande wegen. Ook in de tweede wereldoorlog is er het nodige gebeurd. Eigenlijk is het een wonder dat er in het gebied nog zoveel van vroeger te herkennen is…

Meer informatie:

U bent van harte uitgenodigd voor de boekpresentatie, 27 november in Natuurvriendenhuis de Hondsrug te Noordlaren. Als u hierbij aanwezig wilt zijn of meer informatie nodig heeft kunt u contact opnemen met de uitgever Cultuur & Historie; i.olthoff@vangorcum.nl

Titel: Kroniek van het Noordlaarderbos – De woelige achtertuin van de stad Groningen

Auteur: Ingrid Schenk

ISBN: 9789023255482

Uitgever: Koninklijke Van Gorcum

Vormgeving: Klaas van Slooten

Pagina’s: 224

Verkoopprijs: € 24,95