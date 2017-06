Deze bomen sneuvelen en daar zijn veel mensen het niet mee eens – lees meer…

Door: Redactie

Deze 22 bomen zullen wijken voor de verbreding van het fietspad aan de Kerklaan in Haren. De route hoort bij de Fietsroute Plus Groningen waardoor mensen van Haren naar de stad kunnen fietsen zonder belemmeringen. Vorig jaar werd de Jachtlaan al aangepakt.

Voor de kap is al een vergunning afgegeven door de gemeente Haren. Enige tijd geleden ageerde Hans Sietsma van Groen Links Haren al tegen deze kaalslag. Hij zei: “In mei is een kapvergunning afgegeven voor de kap van 22 forse bomen aan de Kerklaan. Mogelijk worden hier maar vijf bomen herplant, iele berkjes van 6 cm

doorsnee. Dit alles vanwege de aanleg van een fietspad dat fietsers meer comfort biedt en dat bij zorgvuldige aanleg op steun van GroenLinks kan rekenen. Pogingen

van lokale bomendeskundigen om met de gemeente mee te praten over de noodzaak van die kap zijn gestrand op reacties als ‘het besluit is al genomen’. Een

groenplan voor de Kerklaan is er nog niet, voor zover GroenLinks bekend is.”

De afgelopen dagen hebben actievoerders de bomen beplakt met protestleuzen. Desondanks zijn de werkzaamheden vandaag gewoon begonnen. De Kerklaan is gedeeltelijk voor auto’s gesloten (het gedeelte dat aansluit op de Esserweg). Verkeersregelaars leiden fietsers om, maar die omleiding is maar een minuut. Tot eind van deze week is dit gedeelte van de Kerklaan dicht voor auto’s.