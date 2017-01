Bouwplan Kerkstraat gaat door, Raad van State beslist ten gunste van ontwikkelaar – lees meer…

Door: Redactie

Op de plaats waar in de Harense prehistorie Garage Bleeker was gevestigd en later Drukkerij Niemeijer, wordt in 2019 een nieuw woongebouw gerealiseerd met zeven appartementen. Jeroen Niemeijer van Domia Projecten is geboren en getogen in Haren en de zoon van de eigenaar van de locatie, Karel Niemeijer. Hij heeft jaren geduld moeten hebben, want omwonenden maakten bezwaar en hielden dat vol tot aan de Raad van State, het hoogste en laatste rechtsorgaan om bezwaar te maken tegen o.a. bouwprojecten.



Op de foto boven het vooraangezicht…Foto onder het achteraangezicht…

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de weg vrijgemaakt voor de bouw op het adres Kerkstraat 21, naast de begraafplaats. Daarmee zal een eind komen aan het karaktervolle huisje (met de kogel) en de winkel Hot Pepper Style. In een procedure, aangespannen door aanwonenden van het toekomstige

bouwterrein, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat

de bezwaren ongegrond zijn.

Aanvrager van de bouwvergunning, Domia Projecten B.V. te Haren, wordt met deze

finale uitspraak nu in staat gesteld het bouwplan aan de Kerkstraat tegenover de Harener

dorpskerk te realiseren. De bouwplannen voorzien in zeven appartementen aan de

Kerkstraat en de Oude Hoflaan en op de begane grond een winkelruimte van 187 m2. Bij

het bouwplan is een parkeerkelder ten behoeve van de zeven appartementen inbegrepen.

De appartementen variëren in oppervlak van 110 tot 250 m2.

Sinds 2010

Het bouwplan, ontworpen door Marc Prosman Architecten BV te Amsterdam, is voor de

eerste maal bij de gemeente Haren ingediend op 23 december 2010. De Provinciale

Welstandscommissie sprak zich toen lovend uit over het ontwerp.

Lange weg vol hindernissen

Destijds oordeelde de gemeentelijke commissie bezwaarschriften dat het bouwplan ten

onrechte niet door de gemeenteraad was beoordeeld. Nadat dat alsnog gedaan was,

handhaafden enkele aanwonenden hun bezwaren, die vervolgens door de Rechtbank

Groningen verworpen werden. De Raad van State oordeelde evenwel dat er

procedurefouten waren gemaakt, waardoor het bouwplan nogmaals beoordeeld diende te

worden. In de procedure die daar het gevolg van was, heeft de Raad van State zich nu dus

alsnog ten gunste van de projectontwikkelaar uitgesproken.

De heer Jeroen Niemeijer van Domia Projecten, geboren en getogen Harener, toonde zich

verheugd over de uitspraak. ‘We gaan nu voortvarend aan de slag met de verdere

ontwikkeling van het bouwplan.’ Niemeijer verwacht dat het appartementencomplex in

het voorjaar van 2019 gerealiseerd zal zijn.

Op de plek van het nieuw te bouwen complex heeft tot in de jaren 90 van de vorige eeuw

de drukkerij van de familie Niemeijer gestaan. Daarvoor was in het pand garagebedrijf

Niemeijer gevestigd. K.G.E. Niemeijer verkocht zijn drukkerij aan branchegenoot Doorn.

In de winkel aan de Kerkstraat was vervolgens de kopieerwinkel Print & Copy gevestigd.

Thans is er de mode-accessoireszaak Hot Pepper Style gehuisvest