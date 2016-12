BP blijft zitten waar die zit

Nieuws:

Door: Redactie

Twee jaar geleden leken de dagen van het BP-station aan de Emmalaan in Haren geteld. Postillion Hotels, eigenaar van de grond, had het contract opgezegd en had andere plannen met het terrein langs de A28. De eigenaar van de BP, Slump Oil in Heerenveen, piekerde er niet over om weg te gaan.

Volgens de heer R. Slump is de zaak inmiddels in kannen en kruiken. Volgens hem kan BP nog jaren blijven zitten waar die zit. “We vinden het een erg goede locatie, nabij de afrit van de snelweg. Hier hebben we volop de kans om te doen wat belangrijk is: liters verkopen.”