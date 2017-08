Brand aan Laagveld raadselachtig – lees meer…

Door: Redactie

Wie de puinhoop in de tuin aan het Laagveld bekijkt, waar zondagavond brand woedde, kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat een houten schuurtje spontaan vlam vat terwijl de bewoner met vakantie is. De foto’s spreken boekdelen.

Omwonenden zagen zondagavond rond 22.00 uur vlammen en waarschuwden de brandweer die snel ter plaatse was. Van het schuurtje is niets overgebleven en de woning heeft lichte schade aan de ramen door de hitte van de vlammenzee. De inhoud van het schuurtje is een grote zwarte bult met gesmolten plastic en inventaris. Het ruikt in de achtertuin naar roet.

Buren zeggen dat de eigenaar van de woning met vakantie was en na berichten over de brand direct is teruggekeerd. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Onwillekeurig denken buurtbewoners aan de eerdere branden die hebben gewoed in Oosterhaar. Sinds een jaar gingen meerder auto’s in vlammen op, op of rondom de Heesterlaan. Die ligt hemelsbreed op minder dan 100 meter van de woning waar het zondag mis ging.

Wie weet hoe deze brand is ontstaan? Mail redactie@harendekrant.nl of meld het de politie in Haren 0900-8844.