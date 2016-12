Door: Redactie

Vanavond heeft een korte en kleine brand gewoed op een zorgafdeling van De Dilgt in Haren. Waarschijnlijk heeft een stoel vlam gevat, de oorzaak is nog niet duidelijk. Enkele bewoners zijn van de afdeling geëvacueerd, één bewoner is in de ambulance behandeld wegens het inhaleren van rook.

De brand was snel gedoofd.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant