Brandweer bluste containerbrand aan Esstukken

Door: Redactie

De brandweer in Haren moest oudjaarsdag om 21:48 uur uitrukken voor een brand in een bouwcontainer aan De Esstukken.

Ter plaatse stond een grote container met bouwafval in brand. De eigenaar vertelde dat de container aangestoken is, aan de hand van camera beelden is te zien hoe een aantal jongen de container in brand steken. De brandweer heeft brand met twee stralen hogedruk geblust.

Foto’s:Sander Graafhuis, Haren de Krant – 112haren.n