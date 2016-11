Brandweer moet zich aan snelheid houden – lees meer…

Door: Redactie

Brandweerwagens die uitrukken naar een incident mogen de maximaal toegestane snelheid slechts met 20 kilometer per uur overschrijden als zij met zwaailicht en sirenes onderweg gaan. Dat blijkt uit een interview over de brandweer in Haren, dat in de gemeentegids van Haren eind december zal verschijnen.

Het is voorgekomen dat brandweerauto’s werden geflitst in Groningen en de bekeuring kon niet ongedaan gemaakt worden. Het betrof een uitruk naar de brand van Knol’s Koek, jaren geleden. Het korps van Haren heeft de boete betaald.

Brandweermensen die vanaf huis op pad gaan naar de kazerne voor een uitruk moeten zich geheel houden aan de verkeersregels. Het is in Haren voorgekomen dat een brandweer man, die een rood licht negeerde, werd beboet. Hij heeft destijds de zaak laten voorkomen, maar de rechter was van mening dat het niet goed is als er een vrijbrief wordt gegeven aan brandweermensen die in hun eigen voertuig op weg zijn naar een uitruk.

