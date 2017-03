Brandweerkazerne weer even in ijskast – lees meer…

Door: Redactie

Gisteravond heeft de gemeenteraad gesproken over de nieuwe obstakels in het dossier ‘brandweerkazerne’.

Begin 2016 werd na een lang traject van overleg uiteindelijk besloten dat de nieuwe brandweerkazerne zou worden gebouwd op de huidige locatie aan de Westersedrift. De kosten komen voor rekening van de Veiligheidsregio Groningen en dus bepaalt die waar nieuwe kazernes worden gebouwd. De gemeente Haren draait echter op voor de kosten om het perceel geschikt te maken voor de bouw. In dit geval komt de kazerne op de huidige gemeentewerf van Haren. Om nu de gemeentelijke functies (zoals inbreng afval en oud papier, werkplaatsen, KCA, kantoor, materieel) los te knippen van de nieuwe brandweerkazerne moest er voor 1,3 miljoen worden geïnvesteerd. Dat komt dus voor rekening van de gemeente. In aanloop naar een mogelijke fusie hebben de toekomstige fusiepartners Ten Boer en Groningen meegekeken met dit proces en zij vinden dat die 1,3 miljoen niet verantwoord is. Daarom heeft de provincie, die Haren onder toezicht heeft geplaatst, besloten dat de nieuwbouw moet wachten. Burgemeester Pieter van Veen, portefeuillehouder in dezen, heeft deze mededeling per brief ontvangen en wacht op nadere informatie van de Veiligheidsregio Groningen.

In de raad werd enigszins wrevelig gereageerd op deze inmenging en de vertraging in dit proces.