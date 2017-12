Brandweerkazerne weg van Westersedrift

Nieuws:

Door: Redactie

Twee jaar geleden was er nog een lange en emotionele discussie voor nodig om uiteindelijk een geschikte locatie te vinden voor de nieuwe brandweerkazerne. Dat gebeurde onder regie en op aanwijzing van de Veiligheidsregio Groningen. Het werd uiteindelijk nieuwbouw op de huidige locatie aan de Westersedrift. Een kostbare operatie, die ook de gemeente meer dan een miljoen euro zou kosten, omdat op die locatie gepaard moet worden met de gemeentelijke werf. Het gebouw zelf wordt door de VRG betaald. Vandaag laat burgemeester Pieter van Veen weten dat dit plan weer van de baan is.

Op vragen van Jacob Boonstra (CDA) antwoordde Van Veen dat er voortschrijdend inzicht is bij de Veiligheidsregio, die vindt dat de stad Groningen haar kazerne aan de Sontweg moet verplaatsen. Daarvoor in de plaats zouden drie kleinere kazernes komen, onder andere in Groningen-Zuid. Dat schuurt al tegen Haren aan, daarom kiest de Veiligheidsregio nu voor nieuwbouw aan de oostelijke kant van Haren. De Westersedrift is daarmee als locatie ‘uit beeld’. Maar de burgemeester nuanceert het met cynisme: “Met de brandweerkazerne weet je het maar nooit. Maar voorlopig is de Westersedrift uit beeld.”

Haren gaat nu samen met de Veiligheidsregio op zoek naar een nieuwe locatie voor nieuwbouw. De tango begint van voren af aan.