Breda schaft stoepkrijtverbod af omdat het ‘niet zo is bedoeld’

Nieuws:

Door: Redactie

Op Nu.nl wordt gemeld dat de gemeente Breda het stoepkrijtverbod heeft afgeschaft, omdat het stoepkrijten niets te maken heeft met het oorspronkelijke doel. Volgens die gemeente is het verboden van alles op muren en straten te kalken (graffiti), doch kan het spel van kinderen daarmee niet worden vergeleken.

In Haren is het nog steeds niet toegestaan om op straat te krijten. Of dat gehandhaafd wordt is zeer de vraag,