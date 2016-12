Bromtoon die nooit ophoudt

Nieuws:

Ook in Haren zijn nog steeds mensen die voortdurend een bromtoon horen, die anderen niet horen. Dat blijkt uit een aantal meldingen bij de redactie. Die kwamen als reactie op een bericht in onze krant die deze week is verschenen. Mogelijk is er geen geluidsbron, maar speelt het zich af in de hersenen.

Een lezer meldt ons: “Mijn vrouw heeft al ruim 20 jaar TINNITUS. Op een avond vroeg ze mij om buiten te kijken, want iemand liet steeds de motor draaien. Niets te zien en het geluid bleef maar doorgaan. Bij oudere mensen verliezen ze de hoge tonen en komen de donkere geluiden naar voren. Deze ramp speelt zich af in haar hersenen en daar is niets aan te doen. Wel kunnen deze mensen begeleid worden om te leren er mee om te gaan. Inderdaad kan je hier gek van worden, want je hebt dit geluid 24 uur per dag!”