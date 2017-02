Bromtoon wordt overal in Haren gehoord, maar zit het niet in de mens zelf?

Nieuws:

Door: Redactie

In december berichtten wij over iemand die in de nieuwe wijk Harenerholt werd gehinderd door een permanente bromtoon. Dat leverde reacties op van andere mensen, die deze ervaring ook hebben. Een bloemlezing, aangevuld met mogelijke oorzaken.

Hugo de Vriesweg: “Het is een wat zeurderige, jengelende en zoemende toon. Ik hoor dit al heel lang maar het is bij periodes. En de ene keer vaker en duidelijker te horen dan de andere. Het was de laatste tijd wel een stuk minder maar vanochtend heb ik het geluid ook weer gehoord. Het is een naar geluid dat zelfs met het raam dicht dan te horen is. Ik dacht in eerste instantie dat het geluid ergens van een bouwterrein kwam omdat ze hier in de omgeving veel bezig zijn met werkzaamheden maar het leek later ook wel uit de richting van de stainkoeln te komen.”

Eelde: “Ik heb ook last van zo’n bromtoon, maar woon in de gemeente Tynaarlo. Omdat het zo herkenbaar is wat ik heb gelezen, reageer ik toch. De gemeente Tynaarlo heeft me behoorlijk laten vallen.”

Harenermolen: “Er is een duidelijke, permanente bromtoon te horen op mijn adres, Rijksstraatweg richting Glimmen. Ik heb altijd gedacht dat het een gevolg was van het pompmechanisme in de ondergrondse grote gasleiding. Ik doe graag mee aan toekomstig onderzoek.”

Helpman: “Sinds een half jaar word ik bijna dagelijks gehinderd door een sonoor, brommend geluid. Het is van mechanische afkomst, een pomp-achtig geluid met telkens een zeer korte tussenpauze. In de aanvang aanzwellend en aan het eind afzwakkend. De cyclus bestrijkt telkens een periode van ongeveer 5 seconden.”

Oosterhaar: “Opmerkelijk wat ik lees in Haren de Krant over een bromtoon. Al eerder hoorde ik een donkere, wat mechanische bromtoon, vervolgens een hele tijd niet. Maar sinds vorige week opnieuw. Eerst gaf ik de cv-ketel de schuld, ten onrechte bleek later. Voor mij een raadsel waar het vandaan komt, ook omdat niet iedereen het hoort.”

Informatie

Ongemak door bromtonen komt in heel Nederland voor, maar slechts zelden wordt een echte mechanische oorzaak gevonden. Het probleem wordt echter wél onderkend door b.v. GGD Groningen. Daar wordt het probleem aangeduid met LFG (Laag Frequent Geluid). Er staan lezenswaardige artikelen op www.ggd.groningen.nl (brochure LFG). Een andere oorzaak die vaak wordt aangedragen is tinnitis. In dat geval is de geluidsbron inwendig.

Huisarts zegt...

Huisarts Bert Heikens uit Haren erkent het probleem. Mocht het brommen geen aanwijsbare technische oorzaak hebben dan kan het te maken hebben met de oren van de mensen zelf: Tinnitis. Hij zegt: “Oorsuizen is altijd een lastige klacht, voor patiënt en huisarts. Het wordt veroorzaakt door door het deel van de hersenen waarmee je hoort of vanuit de zenuwen van je oor. Oorzaken zijn o.a. lawaai, jarenlang koptelefoons jeugd, concerten, veroudering gehoor, maar ook stress. Oplossing is niet makkelijk. Enkele behandelingen: afleiding, sporten, soms psychologische therapieën of een “ tegengeluid” -apparaat via de KNO-arts.” Meer info via thuisarts.nl (zoekterm tinnitis).