Buitenburgemeester Jan Louwes vertrekt uit Haren: “Ik zie fusie niet zitten”

Door: Redactie

In 1991 kwam Jan Louwes in dienst van de gemeente Haren. Op 1 oktober 2017 vertrekt hij naar de gemeente Noordenveld. In die 26 jaren heeft hij een spoor van waardering getrokken door Haren. Nu de fusie met Groningen bijna zeker doorgaat haakt hij af. “Ik wil beslist niet mee naar Groningen.”

Burgemeester Pieter van Veen heeft eens gezegd: ‘Ik ben de burgemeester binnen, Jan Louwes is de burgemeester buiten.’ Louwes is Coördinator van het Bureau Woonomgeving. Hij had contacten met duizenden inwoners van Haren, die hij het naar de zin wilde maken. Of het nu ging om wegbermen, bankjes, speelplaatsen of afvalcontainers. Bij Louwes ligt ‘dat komt goed’ op zijn lippen bestorven. Of nog zo’n lijfspreuk: ‘Doen we’. En: ‘Komen we altijd uut’. Vanaf volgende maand is Haren hem kwijt!



De stijl van Louwes

Hij is spin in het web als het gaat om het openbaar gebied in Haren. Dat gebied is gevoelsmatig het bezit van alle burgers met hun eigen wensen en belangen. Jan Louwes is er een meester in om veel mensen tevreden te stellen door zijn ‘diplomatie van de straat’. “Ik heb niet veel met mailen en met boze reacties op internet”, zegt hij. “Gewoon praten met de mensen levert veel meer op. Zeg me wat u dwars zit, daar leer ik van. Laatst met de schapen in ons groen. Veel mopperende mensen aan de lijn die het niet leuk vonden dat de kinderen minder speelruimte behielden. Duidelijk verhaal. Dan leggen we het hek toch een stukje om, zodat er ook nog een speelveldje overblijft als die schapen er grazen? Klaar!”

Klaar!

Nog een voorbeeld: Haren raakte zijn ijsbaan kwijt en er waren mensen die wel een tijdelijk baantje wilden. Louwes kreeg opdracht van de gemeenteraad bij de Klaverlaan een ijsbaan te maken. Hij liet daar een stuk grasveld afgraven van 50 x 30 meter en liet dit vollopen met water. Klaar! In de zomer wilden mensen er wel een strandje bij. Vrachtwagen wit zand laten komen. Klaar! En dan die luiers in de glasbakken in Glimmen. Bleken van een jong gezin dat geen ruimte meer had in de containers. Extra container gegeven. Klaar. Ooit werden er aan de Emmalaan reusachtige bomen gerooid, omdat ze na blikseminslag gevaarlijk werden. Louwes zag er natuurlijke klimrekken in en heeft de stammen laten plaatsen naast De Wissel en aan de Muntinglaan. Voor de kinderen: Klaar! In Harenerholt heeft hij ook een leuk plan. Er komen veel fruitbomen in het openbaar groen en hij wil de bewoners een cursus fruitbomen snoeien aanbieden, zodat ze het zelf kunnen onderhouden én oogsten. Helaas, gaat wel door maar niet meer onder zijn regie..

Touwtjes

Het is niet vreemd dat Jan Louwes een boegbeeld van de gemeente Haren is geworden. Hij zit op een positie waar hij aan veel touwtjes kan trekken om snel problemen op te lossen zonder tussenkomst van procedures en dat maakt mensen blij. “Je snapt dat dit alleen maar kan met een team mensen, die allemaal net zo denken als ik: burgers tevreden stellen, dat is ons werk. En meestal lukt het ons ook. Als onze mensen staan te schoffelen en ze zien bij een huis al een paar dagen de gordijnen dicht, dan seinen ze me in. Dan loop ik even langs sociale zaken en komt er wat in werking. Of als er een tuin is overwoekerd en bomvol troep ligt, dan gaan we eens zien of wij kunnen helpen met de grote schoonmaak. Zo hoort het!”

Jeugd

Naast het feit dat Louwes op een positie zit om ‘iets te regelen’, is ook zijn mentaliteit een voordeel. ‘Niet kletsen, maar doen. Dat is een mentaliteit die hij van huis uit meekreeg: “Ik groeide op in Bakkeveen in een groot gezin. Mijn pa was machinist bij een loonwerker, altijd aan het werk. Thuis werd sociaal gedacht. Helpen waar je kunt, zo moet dat! We waren niet van de kerk, maar de jongetjes van Louwes gingen wel oude kranten voor ze inzamelen.”

Tegeltjes

De visie van Jan Louwes bestaat uit zoveel tegeltjeswijsheden, dat je er een badkamer mee zou kunnen betegelen. We lichten er één uit: “Als je in je werk tegen een muur aanloopt moet je niet omkeren, maar beginnen met gaten boren. Net zo lang tot je er toch door bent. En als je ergens muurvast mee zit, moet je een moersleutel pakken en het losdraaien. In al die jaren heeft deze theorie altijd gewerkt, op één keer na. De bomenkap aan de Waterhuizerweg. Het is me wél gelukt om die door te zetten, omdat het moest. Maar het is me niet gelukt om iedereen daarvan te overtuigen.” In zijn werk laat Louwes zich leiden door een simpel principe: klantgericht maar niet klantgezwicht. Daar is hij een heel eind mee gekomen.

Bedrijf

In 1991 kwam Jan Louwes in dienst van Haren. Hij werd verantwoordelijk voor ‘stenen en asfalt’ (grijs genoemd) en werd directe collega van Ubel Medema (groen). Samen smeedden zij een plan om dit samen te voegen in één bedrijf. Anno 2017 heeft dat bedrijf een budget van 5,5 miljoen en Jan Louwes zorgt dat dit niet wordt overschreden. “Ik heb hier in Haren een enorme vrijheid om mijn toko te leiden zoals het mij goed dunkt. Als we niet met de stad zouden fuseren was ik hier nooit weggegaan. Maar ik zie de stad niet zitten. Daar kun je niets meer regelen omdat er tien afdelingen op je zitten te letten. Dan gaat de spontaniteit weg, waar ik me goed bij voel.”

Haren verliest Jan Louwes aan de fusie. In Noordenveld zijn ze vast tevreden met de vangst van deze ervaren man die in Haren heeft bewezen dat je met zijn aanpak veel kunt bereiken.

Gert Bruns (Astoria/Intermezzo) over Jan Louwes

“Ik werd gebeld door Jan, waar ben je? Ik zit op kantoor Astoria,…..je moet even met spoed komen op Raadhuisplein. Als Jan dat zegt kom ik direct.. We gaan even zitten op bankje daar bij Beans and Grapes. ‘Houd je maar even vast…..Ik ga weg uit Haren’. Ik zakte zowat door de grond, heb er een heel slecht weekend van gehad. Als Jan zegt dat hij niet bij Groningen wil moeten wij ons afvragen waarom hij dat niet wil. Oftewel: Haren moet niet bij Groningen en hij kan het weten, anders was hij zeker in Haren gebleven. Jan is één van mijn beste collega’s in het dorp, zo zie ik hem ook ondanks dat hij ambtenaar is. Hij belt mij dan en noemt mij het Ministerie van Voedselvoorziening en wij regelen het dan samen. Samen de mouwen opstropen en regelen, niet zeuren wie het betaalt maar gewoon doen, het was dan echt nodig. Feest Komplan, grote feesttent op Raadhuisplein, Jan ging als laatste naar huis. Giro d’italia roze bomen in het dorp niets was ons te gek

Toen de Overstromingen waren en de polders volliepen met water belde hij ‘s morgens: “Ik moet eind van de middag voor 200 man eten hebben. Ik zei: “Dat lukt niet. Hij zegt: “Bruns, dat moet!”. Wij regelden dat dan samen… dikke stress maar het ging door. 4 mijl, Koninginnedagen, braderie, kunstmarkt, ijsbaan Sassenhein. Even dranghekje hier, stroomkastje daar…..nergens te beroerd voor… Vol ideeën hoe we Haren nog beter en mooier konden maken. Onmisbaar in ons dorp, een verbinder, een keiharde werker. Deze man verdient een lintje, zal hem vreselijk missen, houd mijn hart vast wat hier voor terug komt….Zo één als Jan zal nooit lukken…De Gemeentesecretaris en heeft een groot probleem!