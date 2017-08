Buren horeca Vondellaan verweren zich tegen plannen – lees meer…

Door: Redactie

De Vereniging van Eigenaren van appartementen aan de Vondellaan in Haren verzetten zich tegen de bouw van een nieuw horecabedrijf naast Café de Zaak. Projectontwikkelaar Henk van Klooster wil er een beschaafd restaurant realiseren, maar de bewoners vrezen lawaai. Met name willen zij voorkomen dat er een dakterras komt. Dat is volgens de ontwikkelaar in het Dagblad van het Noorden ook helemaal niet de bedoeling.

De Raad van State houd vandaag een zitting waar de kwestie aan de orde komt.

Foto: op deze plaats zou worden gebouwd….