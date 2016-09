Buren Westerholm verliezen kort geding, bouw gaat door – lees meer…

Door: Redactie

Brigit van der Werff en Seerp Ybema zijn aangeslagen, nu zij het kort geding op 9 september hebben verloren. ”Op alle fronten verloren”, erkent Van der Werff. “En met dit alles is niet alleen ons woongenot bedorven, maar ons huis is volgens de taxateur 45.000 euro minder waard geworden door de nieuwbouw van Westerholm.”

De rechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van hinder, maar die hinder komt niet onrechtmatig tot stand. Westerholm bouwt volgens het bestemmingsplan, dat door de gemeenteraad is goedgekeurd in 2012. Ybema wist destijds van geen nieuw bestemmingsplan, omdat het volgens hem alleen in de Staatscourant is gepubliceerd. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat altijd een vergunning wordt verleend als er binnen de regels het bestemmingsplan wordt gebouwd.