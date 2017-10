Burgemeester van Haren aangeslagen door tragedie in Oosterhaar

Nieuws:

Door: Redactie

Verklaring door de gemeente Haren:

Zaterdagochtend is Haren opgeschrikt door een ernstig incident. In een woning aan het Jufferpad in Haren werden een overleden vrouw en een overleden kind aangetroffen. In de woning was ook een man aanwezig. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw en het kind. Een tweede kind dat in de woning was, bleef ongedeerd en is opgevangen.

De politie is in opdracht van het Openbaar Ministerie direct met een onderzoek gestart. Het onderzoek richt zich op het vaststellen van de identiteit van de betrokkenen, het vaststellen van de doodsoorzaak en het verzamelen van informatie over wat er precies is gebeurd. Het vinden van nabestaanden om het trieste bericht over te brengen heeft prioriteit.

Nabestaanden en buurtbewoners

Burgemeester Pieter van Veen: ”Ik ben aangeslagen door het drama wat vanmorgen heeft plaatsgevonden. Onze eerste zorg gaat uit naar de nabestaanden en de buurtbewoners die net als wij geschokt hebben gereageerd. Daarnaast inventariseren we samen met verschillende partners onder welke omstandigheden dit incident heeft plaatsgevonden. Op het moment dat er meer informatie is, wordt dit bekendgemaakt.”

Mocht u informatie hebben en nog niet met de politie hebben gesproken dan kunt u contact opnemen met de politie via: 0900 – 8844. Inmiddels is de opvanglocatie aan de Mellenshorst in Haren gesloten, maar mensen die graag ondersteuning wensen kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp via: 0900 – 0101.