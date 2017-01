Burgercomité liet van zich horen en sprak in bij provincie: 27 onwaarheden van de gedeputeerde ontdekt

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag waren er inspraakmogelijkheden bij de Statencommissie Bestuur in de Provincie Groningen. Wethouder Mathilde Stiekema was aanwezig om haar licht te laten schijnen over de financiële positie van Haren. Gustaaf Biezeveld, de roerganger van het Burgercomité Haren was er voor een inspraakbeurt, waarin hij gedeputeerde Patrick Brouns betrapt op 27 onwaarheden die deze zou hebben verteld over Haren. Biezeveld en anderen vinden dat hierdoor de beslissing over een fusie zal worden gebaseerd op verkeerde feiten.

Hieronder de tekst van de inspraakbeurt van het Burgercomité Haren.

Inspraak over herindelingsadvies GHTB op 18 januari 2017 – Statencommissie Bestuur

door Gustaaf Biezeveld, namens het Burgercomité Haren

Voorzitter, dames en heren,

“Onze provincie barst van de betrokken bewoners. (…) Ze doen dat omdat ze betrokken zijn. Omdat

Groningen hen aan het hart gaat. Zij laten zich niet uit het veld slaan door pessimisme. Ze zorgen zélf dat

het ánders gaat. Vertrouwen begint vaak met zelfvertrouwen. We boffen maar met zulke bewoners.”

Aldus de Commissaris tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Het Burgercomité Haren is ook een netwerk van betrokken bewoners. Zij zetten zich in voor het behoud

van de mooie woongemeente waar zij zich zo lekker voelen. Waarom laten de bestuurders van de provincie

niet merken dat zij met ons boffen?

Dat hadden wij wel gehoopt, toen de coalitiepartijen in 2015 kozen voor een andere bestuursstijl en andere

uitgangspunten voor herindeling (toelichting hr. Brouns bijgevoegd). Waarom is hiervan zo weinig

terechtgekomen? Waarom hebben wij niet gemerkt dat GS zich gebonden acht aan de afspraak dat de

provincie voortaan luistert en betrouwbaar is? Waarom houdt GS niet vast aan de afspraak dat gemeenten

de kans krijgen zelf hun problemen op te lossen om hun huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven

goed op te kunnen blijven pakken en hun eigen keuzes kunnen maken over hun bestuurlijke toekomst?

Voor al die betrokken bewoners van Haren is dit een raadsel en een grote teleurstelling. Tekortschietende

tegenspraak en controle binnen het provinciehuis lijkt een rol te spelen. Spreken de gedeputeerden elkaar

wel voldoende aan op hun plicht zich te houden aan de afgesproken bestuursstijl en de opdracht tot

integer, eerlijk en behoorlijk bestuur? Waarom doen de Commissaris en de meeste fracties in Provinciale

Staten – het wettelijk controleorgaan – dit niet? Ondanks oproepen vanuit Haren. Een provincie kan niet

zonder corrigerend vermogen.

Hierdoor kon de betrokken gedeputeerde de ruimte krijgen en nemen van een gedwongen fusie van Haren

met Groningen zijn missie te maken. Alle middelen worden geoorloofd geacht. Met als gevolg dat in de

provincie Groningen nu het recht van de sterkste geldt en de leugen regeert. De gedeputeerde wordt

blijkbaar in alles op zijn woord geloofd. Inwoners en lokale politici die aan de hand van feiten aantonen dat

wat de gedeputeerde zegt niet klopt, vinden geen gehoor. Ook heeft hij alle ruimte, vorige week nog in

Binnenlands Bestuur (13/1/17, bijgevoegd), om de gemeente Haren zwart te maken en de schuld te geven

van de ernstig verstoorde verhouding tussen de provincie en de gemeente Haren en haar inwoners. Niets is

minder waar. Alle ellende is begonnen met het, in strijd met het landelijke en provinciale herindelingsbeleid

genomen, Arhi-besluit van 30 maart 2016. Het is geëscaleerd door het hierop gevolgde provinciale optreden.

Wij hebben vastgesteld dat in het interview in Binnenlands Bestuur 27 uitspraken niet deugen!

(bijlage 2)

In de hoop een einde te kunnen maken aan een optreden dat de provincie Groningen onwaardig is, heeft

het Burgercomité in oktober besloten de hulp in te roepen van de rechter. We hadden geen keus, toen

bleek dat de provincie geen oog heeft voor wat zij de inwoners en de raad van Haren aandoet. Ook burgers

in Haren hebben recht op rechtsbescherming wanneer een overheid zich niet betrouwbaar toont. Of

wanneer bestuurders of politici zich in de uitoefening van hun ambt niet houden aan hun eed of belofte

hun plichten naar eer en geweten te vervullen of geen respect tonen voor inwoners of hun gemeente. Zo

nodig, gaan wij door tot en met de Hoge Raad. Diens uitspraak in 1999 dat het aan de wetgever is om te

controleren of een provincie zich heeft gehouden aan de procedurevoorschriften van de Wet Arhi, kan

nooit zijn bedoeld als vrijbrief voor enige provincie tot onrechtmatig handelen. Laat staan tot misleiden van

de wetgever. Dit laatste dreigt te gebeuren, nu in het aan u voorgelegde herindelingsadvies en de

reactienota zienswijzen geen juiste voorstelling van zaken wordt gegeven. Een groot aantal voorbeelden

hiervan hebben wij u per mail toegestuurd. Een ernstige zaak. De betrouwbaarheid van de provincie

Groningen jegens regering en parlement staat op het spel.

Op de leden van Provinciale Staten rust een zware verantwoordelijkheid. Door het voorliggende

herindelingsadvies vast te stellen, maakt u zich als volksvertegenwoordiger medeschuldig aan misleiding

van regering en parlement. Dit kan gevolgen hebben voor de positie van de provincie in de rechtszaak. Die

ligt nu bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en zal met spoed worden behandeld.

U kunt misleiding van de wetgever voorkomen door Haren uit het herindelingsadvies te halen. De beoogde

herindeling van Groningen en Ten Boer wordt hierdoor niet vertraagd. Integendeel! Deze gemeenten

mogen er dan op vertrouwen dat hun herindeling als een lichte samenvoeging snel door het parlement

wordt behandeld. In juni 2016 hebben de raden van deze gemeenten gezegd dat het niet nodig is dat Haren

meedoet met hun samenvoeging.

Kiezen voor eerlijkheid betekent niet dat de gemeente Haren een blanco cheque krijgt om tot in lengte van

jaren zelfstandig te blijven. Wel krijgt de gemeente de kans door uitvoering van haar verbeterplan ‘Beterr

Haren’ aan te tonen of zij voldoet aan de zes voorwaarden voor duurzame zelfstandigheid, die met

instemming van de provincie in het B&A-rapport (maart 2016) zijn benoemd.

U mag erop rekenen dat wij dan zullen helpen dat bij de gemeente Haren en haar inwoners het vertrouwen

in de provincie snel terugkeert, zoals de Commissaris heeft gevraagd.

Het Burgercomité Haren wenst u veel wijsheid toe bij uw besluitvorming.

Dank u wel.

bijlagen:

1. Transcriptie interview gedeputeerde Brouns op RTV Noord (23/4/2015)

2. Fact check uitspraken gedeputeerde Brouns in interview Binnenlands Bestuur(13/1/2017)

3. Interview gedeputeerde Brouns in Binnenlands bestuur (13/1/2017)