Burgercomité vangt bot bij Gerechtshof, gedeputeerde niet verrast- lees meer…

Het Burgercomité en enkele verontruste burgers van de gemeente Haren hebben ook in hoger beroep geen gelijk gekregen van de rechter. Zij eisten in kort geding eerder dat de provincie haar fusieproces zou staken. De rechter wilde zich niet met het politieke en democratische proces bemoeien. Ook in hoger beroep brandt de rechtbank zich hier niet aan. Het Burgercomité is teleurgesteld en beraadt zich op volgende stappen.

In haar arrest bekrachtigt het Gerechtshof het vonnis dat op 2 december 2016 in Groningen al werd uitgesproken. De rechtbank acht zich niet bevoegd om zich te bemoeien met een democratisch proces dat volgens de wet wordt voltrokken. In andere woorden: de provincie handelt niet tegen de wet en voert beleid via een democratische route. Daarin wordt niet ingegrepen. Hoewel het vonnis van vandaag 13 pagina’s telt, is dit de kern van de zaak. Hierdoor blijft de provincie dus ‘aan de bal’ en wordt deze niet teruggefloten wegens vermeende ‘onware uitlatingen’ waardoor de minister (volgens het Burgercomité) op het verkeerde been gezet zou kunnen worden.

Het Burgercomité en 24 particuliere burgers moeten nu de kosten van de procedure betalen (3.398 euro). Het Burgercomité heeft een verklaring opgesteld, zie hieronder. Gedeputeerde Patrick Brouns, de architect van de herindeling, zegt op RTV Noord: ‘We zagen deze uitspraak wel aankomen. We hebben alle stappen heel zorgvuldig doorlopen. De uitspraak zegt eigenlijk dat een rechter niet in het wetgevingsproces kan treden. Ons advies ligt bij de minister en het is aan hem om daar een besluit over te nemen. We verwachten dat de minister dat ergens rond de zomer doet, zodat het dan eventueel als wetsvoorstel naar de Tweede en Eerste Kamer kan.’



‘Herindelings-watcher’ René Valkema (oud-raadslid) is niet verbaasd. Hij zegt: “Het proces van het burgercomité heb ik eerder achterhaald genoemd. De staten hebben immers besloten.

Het proces heb ik ook een proces voor de bühne genoemd. Het is weerstand, maar nog steeds worden de verkeerde argumenten gehanteerd om het eigen gelijk te bewijzen, hetgeen nu wederom aantoonbaar is mislukt.”

VERKLARING BURGERCOMITÉ

Hof Arnhem-Leeuwarden: beoordeling rechtmatigheid optreden provincie Groningen bij herindeling gemeente Haren is zaak van wetgever

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan in de civiele rechtszaak in hoger beroep die het Burgercomité Haren en 24 inwoners tegen de provincie Groningen heeft aangespannen. Het Burgercomité c.s. verwijt de provincie dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens de inwoners van de gemeente Haren door deze gemeente te dwingen tot samenvoeging met Groningen en Ten Boer. Bij een burgerraadpleging in 2014, met opkomst van 74,5%, heeft bijna driekwart van de kiezers die samenvoeging afgewezen. Ook de gemeenteraad is tegen deze samenvoeging. Hoewel de provincie Groningen in 2015 had besloten dat zij geen gemeentelijke herindeling zou opleggen als daarvoor geen draagvlak bij betrokken gemeenten bestaat, heeft zij dit toch gedaan. Bij het herindelingsproces heeft de provincie zich volgens het Burgercomité c.s. stelselmatig schuldig gemaakt aan het negeren van het recht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het verdraaien van de feiten.

Het gerechtshof heeft geen oordeel gegeven over het handelen van de provincie Groningen. Het heeft onder meer overwogen dat het provinciale herindelingsadvies op 1 februari j.l. is vastgesteld en vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Omdat de zaak uit handen is van de provincie, ontbreekt het spoedeisend belang voor het Burgercomité c.s. Tevens heeft het Hof, in navolging van de voorzieningenrechter in Groningen, overwogen dat het zich, gelet op een arrest van de Hoge Raad uit 1999, geënt op artikel 120 Grondwet, dient te onthouden van toewijzing van de gevorderde interventies in het wetgevingsproces. Het is aan de wetgever om een beslissing te nemen, waarbij alle aspecten van het wetgevingsproces zullen worden betrokken.

Het Burgercomité c.s. is teleurgesteld over de uitkomst van deze rechtszaak. Het zal zich, na bestudering van het arrest, beraden op verdere stappen.