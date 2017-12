Burgercomité wil bewijzen dat fusie juridisch rammelt

Nieuws:

Door: Redactie

In november publiceerde het Burgercomité Haren een rapport, waarin men naar eigen zeggen bewijst dat Haren het slachtoffer is van een provinciebestuur dat ‘liegt en misleidt’.

“Wie dit leest zal verbijsterd zijn”, zegt voorzitter Gustaaf Biezeveld. Het rapport (titel: ‘De ongemakkelijke waarheid over het herindelings-dossier Haren’) belooft zelfs juridisch te bewijzen dat er regels van de wet en behoorlijk bestuur met voeten zijn getreden. ‘Democratie en recht hebben het afgelegd tegen machtspolitiek’ staat te lezen. De belangrijkste aantijging is dat het provinciebestuur enerzijds Haren in een fusie lokt en anderzijds de beslissers in Den Haag verkeerde informatie verstrekt om dit te maskeren.

Wat zegt het rapport (in het kort)?

X-Van 2013 tot 2015 was de provincie op fusiekoers, maar na de verkiezingen besloot GS (Gedeputeerde Staten) dat aan Haren geen fusie zou worden opgelegd (1 september 2015). Aan dat besluit houdt men zich niet, want vanaf 2016 voert men actief dwangbeleid door het aanroepen van Artikel 8 van de Wet Arhi (‘fusie onder dwang mag’ onder bepaalde voorwaarden).

X-Er zijn onderzoeken gedaan waaruit bleek dat Haren op zeven punten te zwak was om te kunnen voortbestaan. Haren heeft de uitdaging aanvaard en een verbeterplan opgesteld en dat is (deels) al uitgevoerd in 2017. De provincie blijft evenwel hameren op de achterhaalde zwaktes, zonder te kijken naar het verbeterplan. Sterker nog, men brengt verdachtmakingen naar buiten aan het adres van Haren en negeert het onderzoek dat laat zien dat Haren financieel helemaal geen zorgenkind is. In het wetsvoorstel staat daarom nog steeds dat de financiële positie van Haren zorgelijk is.

X-De wet staat een dwangfusie toe als ‘een gemeente er na jaren debat nog niet uitkomt en als er urgente problemen zijn die alleen maar met een fusie opgelost kunnen worden. Aan beide voorwaarden voldoet het fusieplan niet.

X-Minister Plasterk heeft ten onrechte voetstoots aangenomen dat de informatie van de provincie en het herindelingsbesluit volgens de regelen van behoorlijk bestuur tot stand zijn gekomen. Hij is misleid en de Kamer wordt straks ook misleid.

X-Ten onrechte wordt verteld dat Tynaarlo geen fusie met Haren zou wensen, terwijl dat door Tynaarlo nooit serieus is besproken in de gemeenteraad.

In het rapport staat voorts een overzicht van de gebeurtenissen sinds 2013, waarin het beeld wordt geschetst van een provincie die de Harense democratie schendt en ‘koste wat kost’ Haren binnen de fusieplannen wil houden. Daarbij geeft men blijk van ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘machtspolitiek’, waarbij de waarheid ‘verdraaid’ aan Den Haag wordt gepresenteerd.