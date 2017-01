Burgers stellen hoger beroep in tegen herindeling

Nieuws:

Door: Redactie

Op 2 december liet de kort geding rechter weten haar vingers niet te willen branden aan de zaak tegen de provincie Groningen, aangespannen door 26 burgers in Haren, waaronder het Burgercomité. De provincie wordt vooringenomenheid en onrechtmatig handelen verweten, maar de rechter vindt dat zij zich niet kan bemoeien met een politiek proces. De eisers gaan in hoger beroep.

Het hoger beroep zal gewoontegetrouw dienen bij het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Het burgercomité geeft als toelichting bij haar besluit: “De volledig onjuiste voorstelling van zaken door GS in het herindelingsadvies en de onzorgvuldige en vooringenomen wijze waarop de zienswijzen zijn behandeld, zijn reden geweest om het Hof te verzoeken om een spoedbehandeling. Wij hopen zo te kunnen voorkomen dat de wetgever (regering en parlement) wordt misleid door de Provincie.”

Een datum van het hoger beroep is nog niet bekend. Het Burgercomité doelt in haar toelichting op het feit dat in de huidige procesgang in de loop van volgend jaar de Tweede en Eerste Kamer aan de beurt zijn om zich uit te spreken over het herindelingsadvies van de provincie, dat naar verwachting door de Minister wordt overgenomen. De eisers zeggen dat de Kamers zich zullen baseren op een procedure die niet correct is verlopen en dus worden zij mogelijk misleid.

Het college van de gemeente Haren staat buiten deze rechtszaak, maar heeft zich eerder uitgesproken als supporter van de initiatieven om via de rechter de provincie terug te fluiten.