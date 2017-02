Buurman: “Hortus verwaarloost bomen langs de erfgrens” – lees meer…

Door: Redactie

De bewoner van Huis de Wolf (Rijksstraatweg 76 in Haren) is het beu. De heer B. Hoogakker vindt dat zijn buurman, Hortus Haren, slecht zorgt voor de bomen langs de erfgrens. “Sommigen vallen spontaan om, anderen zien er lelijk en onverzorgd uit”, zegt Hoogakker.

Hij heeft zijn advocaat opdracht gegeven het verzuim van de Hortus aan de kaak te stellen. Deze stuurde een brief waarin werd geëist dat de Hortus haar bomen weer netjes gaat onderhouden. Volgens Hoogakker is er al een reactie. Hij zegt: “Volgens de Hortus worden de bomen prima en ecologisch verantwoord onderhouden. Ik noem het gewoon verwaarlozing.” Hoogakker wijst op bomen met vermolmde stammen die al zijn omgevallen, bomen met losgeraakte takken en laat een scheefstaande boom aan de erfgrens zien. Hij vindt het onprettig dat hij de kans loopt onder omvallende bomen te geraken of de rommel te moeten opruimen als bomen op zijn grond vallen. Daarnaast vindt hij dat de Hortus onverantwoord omgaat met deze uithoek van de tuinen, die voor publiek toegankelijk zijn. “Hier komen vaak groepen kinderen en die lopen onder deze bomen. Daar moeten ze écht wat aan gaan doen.” Hoogakker heeft een vermoeden waarom de bomen geen prioriteit hebben. “De Hortus draait op vrijwilligers en ze hebben volgens de jaarstukken een budget van 26.000 euro voor het onderhoud van 22 hectare tuin. “Dat kan dus nooit”, zegt hij. Hij wil nu zelf advies inwinnen over het onderhoud. Als de situatie niet verbetert zal Hoogakker juridische stappen nemen om het boomonderhoud af te dwingen. Hij zal dan de Rijksuniversiteit Groningen als eigenaar van de grond gaan aanspreken. In een reactie zegt Jan Poutsma van Hortus Haren dat de bomen op deskundige wijze worden onderhouden. “Ik denk dat er iets anders achter zit bij de heer Hoogakker. Hij claimt een strook grond van de universiteit en in die zaak gooit hij het nu dus over een andere boeg. Van verwaarloosde bomen is heus geen sprake.”