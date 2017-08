Nieuws:

Door: Redactie

In het Heerenhuis in Groningen wordt zondag 20 augustus weer een café Naderhand gehouden.

Dit is een inloop cafe voor nabestaanden. Het doel van het inloop café is nabestaanden met elkaar in contact te brengen en de mogelijkheid te bieden om samen activiteiten af te kunnen spreken.

Het inloop café duurt van 14.00-17.00 uur. Entree: gratis. Meer informatie: www.cafenaderhand.nl