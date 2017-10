Cantatediensten brengen prachtige Bachmuziek tot klinken, ook in Haren

Door: Redactie

De zondagen 8 en 15 oktober zijn er vier cantatediensten in de regio waarin Bachs cantate “Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden” (BWV 47) centraal staat. De cantate wordt uitgevoerd door koor en orkest van het Bach ensemble Vries onder leiding van de Harense dirigent Luuk Tuinder.

Deze cantate uit 1726 is vooral bekend van het openingskoor uit preludium en fuga in c-klein. Bach schreef maar weinig zo monumentale koren. Whittaker en Gardiner beschrijven ook vol bewondering de technische aspecten van deze koraalfuga. De sopraanaria is wonderschoon. Het Bachensemble voert deze aria in de oorspronkelijke vorm uit op orgel. Dit was de vuurdoop voor Bach’s zoon Wilhelm Friedeman, toen 16 jaar. Alleen in deze cantate gebruikte Bach een tekst van Johann Friedrich Helbig. Komt dat wellicht door de recitatieftekst ‘der Mensch ist Kot, Staub, Asch’ und Erde’? Misschien geen heel fijnzinnige tekst, maar wel een passend tijdsbeeld. Na de basaria met viool en hobo volgt een kort slotkoor waarin Bach “eeuwigheid” en “de pijnlijk bittere dood” uitdrukt met hem kenmerkende gewaagde harmonieën.

Het Bachensemble Vries bestaat uit circa 15 instrumentalisten en ruim 20 koorzangers. Solisten werft artistiek leider Luuk Tuinder (Haren) onder zijn collega’s in het Groot Omroepkoor. De musici zijn op de concertmeester en organist na vergevorderde amateurs die muziek als liefhebberij beoefenen.

U kunt onderstaande cantatediensten bezoeken.

Zondag 8 oktober

Middelstum, Hyppolytuskerk, aanvang 16.30 uur

Vries, Bonifatiuskerk (Dorpskerk), aanvang 19.30 uur

Zondag 15 oktober

Ruinen, Mariakerk, aanvang 16.30 uur

Haren, Gorechtkerk, aanvang 19.30 uur

Bij alle diensten wordt een collecte gehouden.

Uitvoerenden:

koor en orkest Bachensemble Vries

dirigent: Luuk Tuinder

sopraan: Judith Petra

bariton: Timo Wang