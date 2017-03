CDA wil duidelijkheid over handhaving parkeren in centrum Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De fractie van het CDA heeft het college van B en W om opheldering gevraagd over de handhaving ‘parkeren’ in het dorpshart van Haren. De partij reageert op toenemende klachten over a-sociaal parkeergedrag op plaatsen waar dat niet mag. Handhavers worden niet gezien.

De partij stelt de volgende vragen.

Geacht college,

De laatste tijd zien we steeds meer voertuigen die (in de spits) geparkeerd staan langs de

Rijksstraatweg en het centrum. Het gaat hierbij zowel om personen auto’s die daar staan voor een

snelle boodschap als om bedrijfswagens die pakketjes bezorgen of zelfs staan te laden en te lossen.

Dit leid tot onnodige hinder en vertraging. Hierover heeft de fractie van het CDA een aantal vragen.

1. Herkent het college het door het CDA geconstateerde probleem?

2. Wat doet het college op dit moment al om het stilstaan langs de Rijksstraatweg te beperken?

3. In december 2016 hebben we in de media kunnen lezen dat er onduidelijkheid was over de

beëdiging van de Boa’s, is dat probleem nu volledig opgelost?

4. Is het college bereid om een stopverbod in te voeren en hierop te handhaven? Immers

winkels kunnen ook via de achterzijde worden bevoorraad.

Me vriendelijke groet namens de fractie van het CDA,

Jacob Boonstra